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Факты / Украина / Общество

В Киеве боевики представились бойцами ВСУ и попросили спасателей дать гражданскую одежду — ГСЧС

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве боевики представились бойцами ВСУ и попросили спасателей дать гражданскую одежду — ГСЧС

В Киеве в одну из пожарно-спасательных частей пришли боевики и представились военнослужащими Вооруженных сил Украины. Наемники России показали неизвестные документы, однако не дали спасателям проверить подлинность удостоверений.

Боевики были в форме ВСУ, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. Они попросили дать гражданскую одежду, а еще лучше – боевую одежду пожарных.

— Это официальный канал, поэтому передать все слова, о которых сразу по этой странной просьбе подумали наши ребята, мы передать не можем, — отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Однако спасатели решили хитро поступить — они нашли для “гостей” старую одежду и позвонили в Национальную полицию.

— Не успели наши “гости” натянуть штаны, как правоохранители и добровольцы, оперативно прибывшие на вызов, уже положили молодых людей лицом на пол. И конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали, — подытожили в спасательной службе.

Спасатели призвали украинцев быть внимательными и проверять всех “гостей”, которые рвутся в ваш дом без приглашения.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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