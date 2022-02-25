У Києві бойовики представилися бійцями ЗСУ та попросили рятувальників дати цивільний одяг – ДСНС

У Києві до однієї з пожежно-рятувальних частин прийшли бойовики та представилися військовослужбовцями Збройних сил України. Найманці Росії показали невідомі документи, однак не дали рятувальникам перевірити достовірність посвідчень.

Бойовики були у формі ЗСУ, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. Вони попросили дати цивільний одяг, а ще краще – бойовий одяг пожежників.

– Це офіційний канал, тому передати усі слова, про які одразу на це дивне прохання подумали наші хлопці, ми передати не можемо, – зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Проте рятувальники вирішили хитро вчинити – вони знайшли для “гостей” старий одяг та подзвонили до Національної поліції.

– Не встигли наші “гості” натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали, – підсумували у рятувальній службі.

Рятувальники закликали українців бути уважними та перевіряти всіх “гостей”, які рвуться до вашої домівки без запрошення.