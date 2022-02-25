За день поступило почти 300 млн грн на спецсчет НБУ в поддержку армии – МВД

За один день после вторжения российско-оккупационных войск поступило почти 300 млн грн (в эквиваленте) на специальный счет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

По данным Министерства внутренних дел Украины, деньги на спецсчет присылали представители бизнеса, граждане Украины, международные сообщества (в частности, из стран-членов Европейского Союза, США, Канады, Британии и других).

– Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины, – подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

НБУ обратился в банки Украины с просьбой не стягивать с клиентов комиссию за зачисление, потому что эти деньги направляются на помощь Вооруженным силам Украины.

Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств на нужды армии через введение военного положения в Украине и масштабное вторжение российско-оккупационных войск.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708.

В Нацбанке Украины отметили, что счет – мультивалютный. Он создан и открыт как для перевода денег от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте (гривне).