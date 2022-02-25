За день надійшло майже 300 млн грн на спецрахунок НБУ на підтримку армії – МВС

За один день після вторгнення російсько-окупаційних військ надійшло майже 300 млн грн (в еквіваленті) на спеціальний рахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, гроші на спецрахунок надсилали представники бізнесу, громадяни України, міжнародні спільноти (зокрема, з країн-членів Європейського Союзу, США, Канади, Британії та інших).

– Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати українську армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні сили України, – наголосив очільник НБУ Кирило Шевченко.

НБУ звернувся до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування, тому що ці гроші спрямовують на допомогу Збройним силам України.

Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії через запровадження воєнного стану в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708.

У Нацбанку України зазначили, що рахунок – мультивалютний. Він створений та відкритий як для переказу грошей від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті (гривні).