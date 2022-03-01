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Факты / Украина / Общество

Продолжаем учиться: украинские учителя запустили онлайн проекты для детей всей Украины

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
онлайн

Учителя гимназии А+ приглашают всех детей Украины, которые могут приобщиться онлайн! А крупнейшее в Украине образовательное Viber-сообщество Школа_инфо в условиях военного положения запускает образовательную инициативу.

Не паниковать, не хныкать, а делать то, что умеете, вот чем нужно руководствоваться в это тяжелое время. Вернем мир нашим детям – под таким лозунгом учителя и учебные заведения решили внести свой вклад в победу над врагом. Дети должны учиться, чтобы после войны строить новое общество.

Сегодня, когда на территории Украины идет битва за будущее, мы должны помнить, что наше будущее – это прежде всего дети. В условиях войны в Украине тысячи детей находятся в бомбоубежищах и укрытиях, а не за партами в школах, которые  разбивают ракетами и сжигают бомбами. Но они надеются вернуться за школьные парты, услышать добрые голоса учителей и посмеяться вместе с одноклассниками.

Отвлечь детишек, а вместе с тем дать им знания взялись учителя.

Гимназия А+ запускает проект по онлайн-обучению для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в ZOOM. Так малыши будут учиться, отвлекаться, общаться со сверстниками и хоть немного чувствовать такой желанный для всех сейчас привычный ритм жизни, о котором мечтаем.

Дата начала занятий: 2 марта (уже завтра). Формат: серия онлайн-уроков по разным предметам от учителей А+.

Крупнейшее в Украине образовательное Viber-сообщество Школа_инфо в условиях военного положения запускает образовательную инициативу.

В школе-онлайн будут ежедневно публиковать задачи для учащихся 1-4 классов, чтобы вынужденные “каникулы” не мешали развитию и получению образования. Расписание на неделю – на добавленном изображении.

розклад

На следующей неделе планируют запустить задания и для учащихся 5-6 классов.

Учебный план был разработан Институтом когнитивного моделирования вместе со Школой Базис. Он состоит из задач по английскому языку, математике, логике, грамоте, науке, чтению, физкультуре.

Присоединиться к сообществу можно по ссылке: https://vb.me/school_info

Источники: Гимназия А+, Школа_Інфо

Фото: Depositphotos

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