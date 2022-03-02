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Факты / Украина / Общество

Самый высокий процент! Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
саміт україна єс

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО. Количество граждан значительно возросло после вторжения России, поддержка этого вопроса пока самая высокая за всю историю.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 1 марта 2022 года, 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% — за вступление в НАТО.

— По сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 в. п., – говорится в сообщении.

В частности, возросло количество сторонников за счет жителей восточных и южных регионов.

Кроме того, 61% граждан верят в то, что Украина станет членом ЕС уже в ближайшее время – в течение одного-двух лет, 13% считают, что это случится через пять лет, позже – 6%.

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Не определились с оценкой ситуации 17%, не верят в это только 4%.

Опрос проводился среди граждан Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1,2 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Источник: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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