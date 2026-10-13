Ивано-Франковск — один из городов на западе Украины, куда после начала полномасштабной войны переехало немало украинцев из других регионов, в частности центральных и восточных областей.

Из-за относительно меньших рисков обстрелов люди выбирали Прикарпатье для временного или постоянного проживания.

Когда начнется отопительный сезон в Ивано-Франковске, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что известно о подготовке к отопительному сезону в Ивано-Франковске

Сейчас коммунальщики готовят тепловое хозяйство к холодам, проверяют оборудование и строят новые котельные. Как сообщает Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, подготовка охватывает котельные и тепловые сети, которые должны обеспечивать подачу тепла потребителям зимой.

Отдельное направление работы — строительство 13 котельных для школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщал городской голова Руслан Марцинкив. Такие объекты должны помочь обеспечить теплом учреждения, от работы которых зависит повседневная жизнь громады.

Подготовка к зиме предусматривает не только ремонт оборудования, но и проверку его работы. В начале октября в Ивано-Франковске провели пробные пуски нескольких котельных.

По информации Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, оборудование проверяли на объектах, которые обеспечивают теплом потребителей в районах улиц Юности и Тысменицкой, Северного бульвара и Угорской.

Во время тестирования оборудование работало в штатном режиме, замечаний к его работе не выявили. Такие проверки нужны, чтобы до начала отопительного сезона убедиться, что котельные готовы подавать теплоноситель потребителям.

Работы по подготовке городской системы теплоснабжения продолжаются.

Когда начнется отопительный сезон в Ивано-Франковске в 2026 году

Городской голова Руслан Марцинкив сообщил, что отопительный сезон в Ивано-Франковске планируют начать не ранее 1 ноября 2026 года. Однако дата может измениться, если погода окажется холоднее, чем ожидается.

По словам мэра, отопление могут включить раньше, если среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд будет ниже +8 °C. Об этом он рассказал в эфире радио Западный полюс.

В первую очередь тепло планируют подавать в медицинские учреждения и заведения, у которых есть отдельные котельные. Решение о запуске централизованного отопления в жилых домах будет зависеть от погодных условий и готовности системы.

Таким образом, ориентировочная дата начала отопительного сезона в Ивано-Франковске в 2026-2027 годах — 1 ноября. Если же в течение трех суток среднесуточная температура будет ниже +8 °C, город сможет рассмотреть возможность более раннего запуска отопления.

Читайте также Когда начинается отопительный сезон в Украине 2026-2027: что известно

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.