Бывший специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог поддержал право Киева самостоятельно выбирать цели для ударов по России.

Об этом Келлог заявил в интервью Bloomberg.

Келлог заявил, что Украина должна иметь полную свободу для нанесения ударов по РФ

Бывший специальный посланник президента США Кит Келлог убежден, что Украина не должна иметь ограничений на нанесение ударов по российской территории.

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Ссылаясь на собственный опыт участия в войне во Вьетнаме, он подчеркнул, что во время боевых действий у противника не должно быть территорий, где он может чувствовать себя в безопасности.

По мнению Келлога, поскольку Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, Киев имеет право самостоятельно решать, по каким целям на территории РФ наносить удары.

— Пусть украинцы делают то, что у них очень хорошо получается… Россия не побеждает в войне, а лишь затягивает ее, — заявил он.

Такая позиция отличается от недавних призывов Дональда Трампа прекратить украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Как отмечает Bloomberg, удары по НПЗ стали одним из самых эффективных инструментов Украины для ослабления источников финансирования российской войны.

Келлог также прокомментировал последние заявления Трампа, в частности предположение о том, что Владимиру Зеленскому стоит рассмотреть возможность уйти с поста президента.

Бывший специальный посланник назвал эти высказывания «шумом» и выразил уверенность, что нынешние разногласия между лидерами не приведут к повторению конфликта, который произошел в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

— Думаю, речь идет о двух мировых лидерах, которые, по сути, чем-то похожи друг на друга. Они оба довольно упрямы и всегда откровенно высказывают свое мнение, — отметил Келлог.

Он также считает, что российский диктатор Владимир Путин действует с позиции слабости, а не силы.

В подтверждение своей позиции Келлог привел оценки российских потерь личного состава, которые составляют от 1,2 млн до 1,5 млн человек.

— Риторика в конце концов уйдет на второй план… Посмотрите на реальное положение дел на поле боя, — подчеркнул он.

Отдельно Кит Келлог прокомментировал договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о возвращении российского дизельного топлива на мировые рынки.

По его мнению, эта сделка не принесет Кремлю существенной выгоды и не окажет значительного влияния на ситуацию на топливном рынке.

Келлог считает, что Путин пытается использовать политическую ситуацию в США накануне промежуточных выборов 3 ноября.

— Он пытается воспользоваться ситуацией с предстоящими выборами в США и президентом Трампом. И большинство людей понимают истинную суть этого, — отметил бывший спецпосланник.

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о договоренности с Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

По словам президента США, Россия согласилась немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн после этого.

Трамп также заявил о возможности дальнейших поставок еще 3 млн тонн российского дизеля.

Американский президент объяснил, что эта договоренность должна помочь снизить цены на топливо, в первую очередь для фермеров, скотоводов и водителей грузовиков в США.