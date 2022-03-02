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Факты / Украина / Общество

Жители не собираются просто так сдаваться: мэр Харькова о ситуации в городе

Юля Захарченко редактор ленты
Жители не собираются просто так сдаваться: мэр Харькова о ситуации в городе

Жители обстрелянного вражескими войсками Харькова изменили свое отношение к России. Жители города не ожидали, что агрессор будет совершать глобальные разрушения, уничтожение и геноцид украинцев.

В прямом эфире украинского телеканала мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что весь мир увидел, как враг бомбит город. Он рассказал, что сейчас ситуация сложная, но местные не собираются сдаваться.

– Весь мир видел, как бомбят Харьков. Ситуация сложная. Нам постоянно наносят ракетные удары, удары с воздуха из самолетов. Конечно, ситуация очень сложная. Враг бьет в жилые массивы. У нас есть человеческие жертвы среди мирного населения, раненые.

Но Харьков не сдается, Харьков будет держаться. Могу вам сказать, что сегодня Харьков – единый как никогда, мы одна дружная семья города Харькова и Украины в целом.

Мэр Харькова уверен, что жители города сплотились против российского агрессора, помогая друг другу и восстанавливая местную инфраструктуру.

— Мы сплотились, есть множество волонтеров, многие доставляют продукты и раздают их жителям. Мы варим горячее питание и раздаем людям. Раздаем в бомбоубежища, школы и туда, где находятся люди. Работают наши хлебозаводы, мы снабжаем их мукой, развозим хлеб, раздаем людям бесплатно хлеб.

Медики под пулями вывозят раненых, делают много операций и спасают жизнь людей. Медикаменты, предоставляемые нашими фармацевтическими компаниями, абсолютно бесплатно идут в госпитали и в наши больницы, где сегодня это необходимо. Наши коммунальщики – это настоящие герои, работающие в очень тяжелых условиях.

Враг пытается захватить Харьков, но город не собирается просто так сдаваться. Жители города изменили свое отношение к России, убежден мэр.

– Вчера у нас было более тысячи домов без отопления, за ночь и утро осталось 300 домов без отопления. Бомбардировки разрушают инфраструктуру города. Но Харьков живет, мы не собираемся сдаваться. Мы будем держаться до последнего. Сегодня отношение харьковчан к России совсем другое, чем было раньше. В Харькове не ожидали, что такое может быть. Глобальные разрушения, уничтожение, геноцид украинского народа! Конечно, это не прощается.

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Фото: ГСЧС

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