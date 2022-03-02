Социологическая группа Рейтинг провела опрос, в результате которого выяснилось, что 88% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.
Результаты опроса социологической группы Рейтинг:
- 76% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО;
- 86% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз;
- 90% украинцев, думая о ситуации в стране, чувствуют надежду;
- 80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках.
Социологи называют цифры соцопроса беспрецедентными.
Источник: Ukraine NOW