Социологическая группа Рейтинг провела опрос, в результате которого выяснилось, что 88% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.

Результаты опроса социологической группы Рейтинг:

76% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО;

86% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз;

90% украинцев, думая о ситуации в стране, чувствуют надежду;

80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках.

Социологи называют цифры соцопроса беспрецедентными.

Источник: Ukraine NOW