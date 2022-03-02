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Факты / Украина / Общество

Почти 90% украинцев уверены в победе: социологи назвали результаты опроса беспрецедентными

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
опрос

Социологическая группа Рейтинг провела опрос, в результате которого выяснилось, что 88% украинцев верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.

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Результаты опроса социологической группы Рейтинг:

  • 76% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО;
  • 86% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз;
  • 90% украинцев, думая о ситуации в стране, чувствуют надежду;
  • 80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках.

Социологи называют цифры соцопроса беспрецедентными.

Источник: Ukraine NOW

Фото: Depositphotos

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