Жителі не збираються просто так здаватися: мер Харкова про ситуацію у місті

Жителі обстріляного ворожими військами Харкова змінили своє ставлення до Росії. Мешканці міста не очікували, що агресор здійснюватиме глобальні руйнування, знищення та геноцид українців.

У прямому ефірі українського телеканалу мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що весь світ побачив, як ворог бомбить місто. Він розповів, що зараз ситуація складна, але місцеві не збираються здаватися.

– Весь світ бачив, як бомблять Харків. Ситуація складна. Нам постійно завдають ракетні удари, удари з повітря з літаків. Звичайно, ситуація дуже складна. Ворог б’є у житлові масиви. У нас є людські жертви серед мирного населення, є поранені. Але Харків не здається, Харків триматиметься. Можу вам сказати, що сьогодні Харків – єдиний як ніколи, ми одна дружна родина міста Харкова та України загалом.

Мер Харкова переконаний, що жителі міста згуртувалися проти російського агресора, допомагаючи одне одному та відновлюючи місцеву інфраструктуру.

– Ми згуртувалися, є безліч волонтерів, багато людей доставляють продукти та роздають їх жителям. Ми варимо гаряче харчування та роздаємо людям. Роздаємо у бомбосховища, у школи й туди, де перебувають люди. Працюють наші хлібзаводи, ми забезпечуємо їх мукою, розвозимо хліб, роздаємо людям безкоштовно хліб. Медики під кулями вивозять поранених, роблять багато операцій та рятують життя людей. Медикаменти, які надають наші фармацевтичні компанії, абсолютно безкоштовно йдуть у госпіталі та у наші лікарні, де сьогодні це необхідно. Наші комунальники – це справжні герої, які працюють в дуже важких умовах.

Ворог намагається захопити Харків, але місто не збирається просто так здаватися. Жителі міста змінили своє ставлення до Росії, переконаний мер.