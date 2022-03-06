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Факты / Украина / Общество

Три крупнейших Telegram-канала, которые помогают украинцам

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
БЕЖЕНЦЫ

Во время российского нашествия украинцы сплотились как никогда. Помогают друг другу во всем: продуктами питания, лекарствами, подвозят друг друга, куда надо и денег не берут.

Волонтерские группы создают сервисы, с помощью которых можно предоставить запрос о помощи или же предложить свои услуги.

Особенно это важно, когда нужна помощь при эвакуации, в дороге, по приезду в любой город или страну.

Именно об эвакуации, размещении, регистрации, документах спрашивают сорвавшиеся со своих мест люди и едущие в незнакомое место.

Предлагаем три крупнейших ТГ-канала, которые помогут эвакуированным, тем, кто собирается в путь и остающимся.

тг канали
тг канали
Три крупнейших Telegram-канала, которые помогают украинцам / 2 фотографии

Это каналы Помогаем уехать, Помогаем уехать-бот и Нам по дорозі. 

Кроме того, создан сайт, где можно помочь друг другу в любых вопросах — helplist.io.

 

Фото: Depositphotos

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