Во время российского нашествия украинцы сплотились как никогда. Помогают друг другу во всем: продуктами питания, лекарствами, подвозят друг друга, куда надо и денег не берут.
Волонтерские группы создают сервисы, с помощью которых можно предоставить запрос о помощи или же предложить свои услуги.
Особенно это важно, когда нужна помощь при эвакуации, в дороге, по приезду в любой город или страну.
Именно об эвакуации, размещении, регистрации, документах спрашивают сорвавшиеся со своих мест люди и едущие в незнакомое место.
Предлагаем три крупнейших ТГ-канала, которые помогут эвакуированным, тем, кто собирается в путь и остающимся.
Это каналы Помогаем уехать, Помогаем уехать-бот и Нам по дорозі.
Кроме того, создан сайт, где можно помочь друг другу в любых вопросах — helplist.io.