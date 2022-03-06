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Факти / Україна / Суспільство

Три найбільші Telegram-канали, які допомагають українцям

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
БЕЖЕНЦЫ

Під час російської навали українці згуртувалися як ніколи. Допомагають один одному в усьому: продуктами харчування, ліками, підвозять одне одного, куди треба і грошей не беруть.

Волонтерські групи створюють сервіси за допомогою яких можна надати запит про допомогу або ж запропонувати свої послуги.

Особливо це важливо, коли потрібна допомога під час евакуації, в дорозі, по приїзду у будь-яке місто або країну.

Саме про евакуацію, розміщення, реєстрацію, документи питають люди, що зірвалися зі своїх місць і їдуть у незнайоме місце.

Пропонуємо три найбільші телеграм канали, які допоможуть евакуйованим, тим, хто збирається у дорогу та тим, хто залишається.

 

тг канали
тг канали
Три найбільші Telegram-канали, які допомагають українцям / 2 фотографии

Це канали Помогаем уехать, Помогаем уехать-бот и Нам по дорозі. 

Кром того, створено сайт, до можна допомогти один одному у будь-яких питаннях – helplist.io.

Фото: Depositphotos

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