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Факты / Украина / Общество

С целью восстановления экономики: в Ровенской области с 16 марта разрешили продажу пива

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
пиво

В Ровенской области с 16 марта 2022 года возобновляют продажу пива. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на своей странице в Telegram.

— Друзья, с завтрашнего дня возобновляем на Ровенщине продажу пива, — отметил он.

Коваль объяснил, что Совет обороны области принял соответствующее решение по нескольким причинам.

— В постановлении Кабмина запрет только на спиртосодержащие напитки. Это не касается пива. Как тыловой области нам важно восстанавливать экономику Ровенщины.

У нас есть два мощных производителя пива. Это не только поступление в местный бюджет, но и сохранение сотни рабочих мест, – пояснил он.

В то же время Виталий Коваль призвал всех граждан ответственно относиться к приобретению и употреблению пива. Он также подчеркнул, что запрет на продажу алкоголя в период военного времени не отменяется.

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Источник: Виталий Коваль

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Фото: Pexels

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