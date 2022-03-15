В Ровенской области с 16 марта 2022 года возобновляют продажу пива. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на своей странице в Telegram.

— Друзья, с завтрашнего дня возобновляем на Ровенщине продажу пива, — отметил он.

Коваль объяснил, что Совет обороны области принял соответствующее решение по нескольким причинам.

— В постановлении Кабмина запрет только на спиртосодержащие напитки. Это не касается пива. Как тыловой области нам важно восстанавливать экономику Ровенщины. У нас есть два мощных производителя пива. Это не только поступление в местный бюджет, но и сохранение сотни рабочих мест, – пояснил он.

В то же время Виталий Коваль призвал всех граждан ответственно относиться к приобретению и употреблению пива. Он также подчеркнул, что запрет на продажу алкоголя в период военного времени не отменяется.

Источник: Виталий Коваль