В Сумской области оккупанты убили двух гражданских, забирают у людей телефоны и оружие — Живицкий

В Сумской области захватчики убили двух гражданских, отбирают у людей оружие и телефоны.

Об этом сообщает Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

На Сумщине еще остаются районы, захваченные армией врага. Бои идут в пригороде и в самих Сумах.

— Был обстрелян гражданский автомобиль. К сожалению, погибла молодая девушка, – сообщил Живицкий.

Оккупанты начали ходить по городу и отбирать у мирных людей телефоны. Живицкий отметил, что захватчики забирают у людей и официальное зарегистрированное оружие.

— Знаем тоже, что был убит мужчина, который занимался предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания, — сказал Живицкий.

Председатель также отметил отличную работу ВСУ, уничтоживших десятки единиц вражеской техники на территории Тростянецкого общества.

Кроме того, глава ОВА сообщил о предварительно согласованных гуманитарных коридорах на территории Сумщины. А также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

Живицкий призвал жителей области не передвигаться по трассе без гуманитарных коридоров, поскольку это может оказаться опасным.

Фото: Дмитро Живицький