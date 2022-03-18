В результате 43 нападений на украинские больницы погибли более 12 человек, ранены — около 34

По меньшей мере 12 человек погибли и еще 34 получили ранения в результате 43 нападений на учреждения здравоохранения в Украине.

Об этом сообщает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Среди пострадавших есть и медицинские работники.

— Нападения на больницы являются нарушением международного гуманитарного права — в любое время и в любом месте. Они лишают людей срочно необходимой помощи и ломают, и без того напряженные системы здравоохранения. Это то, что мы видим в Украине, – сказал Тедрос.

Психиатрические учреждения тоже пострадали от войны. Более 35 тыс. пациентов с психическими заболеваниями находятся в украинских психиатрических больницах и учреждениях долговременной помощи, которые сталкиваются с серьезной нехваткой лекарств, еды, отопления, одеял и тому подобное.

Тедрос отметил, что войну в Украине также усиливает влияние Covid-19.

— Снижения показателей тестирования с начала конфликта означает, что вероятно будет значительный непроявленный путь болезни. Поскольку менее 40% взрослого населения в Украине полностью вакцинированы, это повысит риск развития болезни у большего количества людей, – сказал Тедрос.

ВОЗ отправила в Украину около 100 т медицинских товаров, включая кислород, инсулин, хирургические средства, анестетики и наборы для переливания крови. Этого достаточно для 4,5 тыс. травмированным пациентам

Хоть Запад и готов нам помогать и поставлять медикаменты, грузы просто не могут добраться до городов, где эти лекарства необходимы.