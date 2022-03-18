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Факти / Україна / Суспільство

На Сумщині окупанти вбили двох цивільних, забирають у людей телефони і зброю – Живицький

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
На Сумщині окупанти вбили двох цивільних, забирають у людей телефони і зброю – Живицький

На Сумщині загарбники вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і телефони.

Про це повідомляє Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

На Сумщині ще залишаються райони захоплені армією ворога. Бої точаться в передмісті та у самих Сумах.

– Було обстріляно цивільне авто. На жаль, загинула молода дівчина, – повідомив Живицький.

Окупанти почали ходити по місту та відбирати у мирних людей телефони. Живицький зазначив, що загарбники забирають у людей і офіційну зареєстровану зброю.

– Знаємо теж, що було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами харчування, – сказав Живицький.

Голова також відмітив вправну роботу ЗСУ, які знищили десятки одиниць ворожої техніки на території Тростянецької громади.

Крім того, голова ОВА повідомив про попередньо погоджені гуманітарні коридори на території Сумщини. А також анонсував доставку гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

Живицький закликав жителів області не пересуватися по трасі без гуманітарних коридорів, оскільки це може бути небезпечно.

Фото: Дмитро Живицький

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