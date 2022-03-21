Польша в целом оказалась готова к большому количеству беженцев из Украины. Более 2 млн прибывших на территорию страны украинцев могут пользоваться правами, определенными специальным Законом о помощи беженцам. Речь идет о проживании, медицинской помощи, образовании и работе.

Польша охотно принимает работников из Украины

Как правительство Польши способствует будущим работникам Украины?

В сложившейся ситуации очень важно было настроить процесс социальной и трудовой интеграции граждан Украины, которые в Польше спасаются от войны. Власти Польши в течение 11-12 марта приняли специальный Закон о помощи украинским беженцам и в дальнейшем работают над тем, чтобы оказать всем необходимую помощь в соответствии с положениями этого документа.

Первое и самое важное – это разрешение гражданам Украины, прибывшим в Польшу после 24 февраля, находиться в стране в течение 18 месяцев. В зависимости от развития событий этот срок может быть продлен до 36 месяцев. Это решение польского правительства отвечает решению Совета Европы о временной защите для перемещенных лиц. Каждый беженец может получить разрешение на временное пребывание, а вместе с ним доступ к медицинской помощи, работе и образованию для детей.

Ежедневно в отделения Службы занятости обращаются от нескольких десятков до нескольких сотен граждан Украины. Специалисты Службы занятости предоставляют консультации по трудоустройству, определяя актуальную ситуацию беженцев, их квалификацию и опыт. Поиск вакансий осуществляется через Центральную базу данных вакансий (доступна также на украинском языке) и порталы по поиску работы (например https://www.aplikuj.pl/). Те, кто не может прийти лично, могут позвонить в отделение или инфолинию Zielona Linia. Во многих центрах организуют дополнительные встречи и консультации, развлечения для детей. Специалистам помогают волонтеры, переводчики, юридические консультанты, психологи.

Какие преимущества получают работодатели?

Новые правила обеспечивают свободный доступ к польскому рынку труда тем гражданам Украины, чье пребывание в Польше признано законным. Для польских работодателей увеличение количества трудоспособных лиц из Украины – это не только вызов, но и возможность. Речь идет о том, что Польша в последнее время не может “закрыть” все вакансии. Так, в феврале 2022 года на 50 крупнейших порталах по поиску работы было более полумиллиона активных предложений. Именно поэтому эксперты уверенно заявляют, что в ближайшие месяцы государство сможет дать работу 700 тыс. украинцев.

Для того чтобы максимально упростить этот процесс, было разрешено нанимать украинцев на работу на основании того же разрешения на временное пребывание. Разрешения на работу, как это было раньше, не нужно. Работодатель, убедившись в наличии у украинца нужных документов, подписывает с ним договор и в течение семи дней уведомляет Службу занятости о приеме беженца на работу: через систему praca.gov.pl или лично. Это в значительной степени способствует трудоустройству лиц из Украины, минимизации формальностей для работодателей и позволяет следить за ситуацией.

Больше всего вакансий предлагают компании из сектора торговли и гостинично-ресторанного бизнеса (https://www.aplikuj.pl/). Если кандидатам нужны дополнительные навыки – профессиональные или коммуникативные (многие беженцы не знают польского), – работодатели готовы оплатить курсы. Медицинские компании обещают помощь с признанием дипломов, а медиахолдинги предлагают свои вакансии и привлекают партнеров из-за рубежа.

Социальная поддержка для беженцев из Украины

Какие выплаты и программы доступны беженцам из Украины?

Принятый закон открывает украинцам доступ к широкому спектру социальных программ. Так, всем без исключения беженцам гарантируют выплату единовременного пособия в размере 300 злотых. Это средства для покрытия базовых потребностей в продуктах питания, одежде, средствах гигиены, оплате за жилье. Заявление на получение выплаты можно подать в администрации города или поселка, при этом не нужно ожидать принятия решения.

Украинцы, приехавшие с детьми, могут присоединиться к программе Семья 500+. Программа предусматривает ежемесячную выплату в размере 500 злотых на покрытие расходов, связанных с воспитанием ребенка. Для этого необходимо иметь разрешение на временное пребывание в Польше и подтвердить проживание и содержание ребенка. Если же в семье двое и более детей в возрасте 12-35 месяцев, можно подать заявление на получение пособия на общую сумму 12 тыс. злотых (выплачивается частями в течение 12 или 24 месяцев). Родители школьников, начав с 2022/2023 учебного года, могут получить одноразовую выплату в размере 300 злотых перед началом учебного года. Родители, чьи дети ясельного возраста, имеют право получить дофинансирование.

Не менее важна помощь польским семьям, принимающим беженцев. Правительство будет выплачивать 1 200 злотых за каждого человека ежемесячно в течение двух месяцев – это позволит покрыть сопутствующие расходы. Еще больше советов – в статье от Aplikuj.pl по ссылке: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy.

Медицинское обслуживание беженцев из Украины

Все граждане Украины, подтвердившие законность своего пребывания в Польше, могут воспользоваться услугами государственной системы здравоохранения. Это касается, в частности, прививок против Covid-19. В Польше такая прививка добровольная и бесплатная – нужно только иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Национальный фонд здравоохранения оплачивает все другие услуги по здравоохранению беженцев. Кроме того, украинцы могут работать в Польше на должностях врача, стоматолога, медсестры/медбрата.