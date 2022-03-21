Польща загалом виявилась готовою до великої кількості біженців з України. Понад 2 млн українців, які прибули на територію країни, можуть користуватись правами, визначеними спеціальним Законом про допомогу біженцям. Йдеться про проживання, медичну допомогу, освіту та роботу.

Польща охоче приймає працівників з України

Як уряд Польщі сприяє майбутнім працівникам з України?

У ситуації, що склалась, дуже важливо було налаштувати процес соціальної і трудової інтеграції громадян України, які у Польщі рятуються від війни. Влада Польщі протягом 11-12 березня ухвалила спеціальний Закон про допомогу українським біженцям і надалі працює над тим, щоб надати усім необхідну допомогу згідно з положеннями цього документу.

Перше і найважливіше у ньому – це дозвіл громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого, перебувати в країні протягом 18 місяців. Залежно від розвитку подій цей термін може бути продовжений до 36 місяців. Це рішення польського уряду відповідає рішенню Ради Європи щодо тимчасового захисту для переміщених осіб. Кожен біженець може отримати дозвіл на тимчасове перебування, а разом з ним доступ до медичної допомоги, роботи та освіти для дітей.

Щодня до відділень Служби зайнятості звертаються від кількадесяти до кількасот громадян України. Спеціалісти Служби зайнятості надають консультації щодо працевлаштування, визначаючи актуальну ситуацію біженців, їхню кваліфікацію та досвід. Пошук вакансій здійснюється через Центральну базу даних вакансій (доступна також українською мовою) і портали з пошуку роботи (як-от https://www.aplikuj.pl/). Ті, хто не може прийти особисто, можуть зателефонувати до відділення або на інфолінію Zielona Linia. В багатьох центрах організовують додаткові зустрічі та консультації, розваги для дітей тощо. Спеціалістам допомагають волонтери, перекладачі, юридичні консультанти, психологи.

Які переваги отримують роботодавці?

Нові правила забезпечують вільний доступ до польського ринку праці тим громадянам України, чиє перебування в Польщі визнано законним. Для польських роботодавців збільшення кількості працездатних осіб з України – це не лише виклик, але й можливість. Йдеться про те, що Польща останнім часом не може “закрити” всі вакансії. Так, в лютому 2022 року на 50 найбільших порталах з пошуку роботи було понад пів мільйона активних пропозицій роботи. Саме тому експерти впевнено заявляють, що протягом найближчих місяців держава зможе дати роботу 700 тис. українців.

Для того, щоб максимально спростити цей процес, було дозволено наймати українців на роботу на підставі того ж дозволу на тимчасове перебування. Дозволу на роботу, як це було раніше, не потрібно. Роботодавець, переконавшись у наявності в українця потрібних документів, підписує з ним договір і протягом семи днів повідомляє Службу зайнятості про прийом біженця на роботу: через систему praca.gov.pl або особисто. Це значною мірою сприяє працевлаштуванню осіб з України, мінімізації формальностей для роботодавців, і дозволяє слідкувати за ситуацією.

Найбільше вакансій пропонують компанії з сектору торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу (https://www.aplikuj.pl/). Якщо кандидатам потрібні додаткові навички – професійні або комунікативні (багато біженців не знають польської), – роботодавці готові оплатити курси. Медичні компанії обіцяють допомогу з визнанням дипломів, а медіахолдинги пропонують власні вакансії та залучають партнерів з-за кордону.

Соціальна підтримка для біженців з України

Які виплати та програми доступні біженцям з України?

Ухвалений закон відкриває українцям доступ до широкого спектру соціальних програм. Так, усім без винятку біженцям гарантують виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих. Це кошти для покриття базових потреб у продуктах харчування, одязі, засобах гігієни, оплаті за житло. Заяву на отримання виплати можна подати в адміністрації міста або селища, при цьому не потрібно очікувати на ухвалення рішення.

Українці, що приїхали з дітьми, можуть долучитись до програми Родина 500+. Програма передбачає щомісячну виплату в розмірі 500 злотих на покриття витрат, пов’язаних з вихованням дитини. Для цього необхідно мати дозвіл на тимчасове перебування в Польщі та підтвердити спільне проживання та утримання дитини. Якщо ж у родині є двоє та більше дітей віком 12-35 місяців, можна подати заяву на отримання допомоги на загальну суму 12 тис. злотих (виплачується частинами протягом 12 або 24 місяців). Батьки школярів, почавши з 2022/2023 навчального року, можуть отримати одноразову виплату в розмірі 300 злотих перед початком навчального року. Батьки, чиї діти перебувають у дитяслах, мають право отримати дофінансування.

Не менш важливою є допомога польським родинам, які приймають біженців. Уряд виплачуватиме 1 200 злотих за кожну особу щомісяця протягом двох місяців – це дозволить покрити супутні витрати. Ще більше порад – у статті від Aplikuj.pl за посиланням: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy.

Медичне обслуговування біженців з України

Всі громадяни України, які підтвердили законність свого перебування в Польщі, можуть скористатись послугами державної системи охорони здоров’я. Це стосується, зокрема, щеплень проти Covid-19. У Польщі таке щеплення добровільне і безкоштовне – потрібно лише мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Національний фонд охорони здоров’я оплачує також усі інші послуги з охорони здоров’я біженців. Крім цього, українці можуть працювати в Польщі на посадах лікаря, стоматолога, медсестри/медбрата.