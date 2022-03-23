Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что война на территории Украины может длиться несколько месяцев, однако эта неделя станет для нашего государства переломной и решающей.

Он отметил, что после провального блицкрига путинские войска изменили тактику и прибегли к бесчеловечным фашистским методам войны. Однако вряд ли армия РФ может нарастить наступательный потенциал.

– Будет ли у Путина еще одно изменение военной тактики? Вряд ли. Учитывая значительные потери российских войск, для продолжения наступления Путину нужно где-нибудь взять 200-300 тыс. солдат, чтобы ввести их на территорию Украины. Только так он сможет нарастить наступательный потенциал. Но вряд ли он сможет собрать такую ​​оперативную группировку войск, — сказал Жданов.

Украинская армия очень сильно измотала противника, и в ближайшие дни станет понятно, сможет ли враг найти резервы и усилить свои войска.

– Следующая неделя будет решающей относительно того, в чью пользу будет развиваться война. У Украины сегодня есть все шансы переломить ситуацию на свою сторону и пойти в контрнаступление. И тогда уже будет стоять вопрос об освобождении всей территории. Сегодня мы пришли к тому пределу, когда либо свобода, либо смерть, – сказал он.

Эксперт добавил, что пока Путин остается у власти в России, ни о каких уступках по поводу Украины не может идти речь. А переговоры смогут решить лишь часть гуманитарных вопросов.

Разрешение военного конфликта дипломатическим путем может произойти только при одном условии — смене российской власти.