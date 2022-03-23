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Факты / Украина / Общество

Эта неделя станет для Украины решающей – военный эксперт

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Олег Жданов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что война на территории Украины может длиться несколько месяцев, однако эта неделя станет для нашего государства переломной и решающей.

Он отметил, что после провального блицкрига путинские войска изменили тактику и прибегли к бесчеловечным фашистским методам войны. Однако вряд ли армия РФ может нарастить наступательный потенциал.

– Будет ли у Путина еще одно изменение военной тактики? Вряд ли. Учитывая значительные потери российских войск, для продолжения наступления Путину нужно где-нибудь взять 200-300 тыс. солдат, чтобы ввести их на территорию Украины. Только так он сможет нарастить наступательный потенциал. Но вряд ли он сможет собрать такую ​​оперативную группировку войск, — сказал Жданов.

Украинская армия очень сильно измотала противника, и в ближайшие дни станет понятно, сможет ли враг найти резервы и усилить свои войска.

– Следующая неделя будет решающей относительно того, в чью пользу будет развиваться война. У Украины сегодня есть все шансы переломить ситуацию на свою сторону и пойти в контрнаступление. И тогда уже будет стоять вопрос об освобождении всей территории. Сегодня мы пришли к тому пределу, когда либо свобода, либо смерть, – сказал он.

Эксперт добавил, что пока Путин остается у власти в России, ни о каких уступках по поводу Украины не может идти речь. А переговоры смогут решить лишь часть гуманитарных вопросов.

Разрешение военного конфликта дипломатическим путем может произойти только при одном условии — смене российской власти.

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Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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