Військовий експерт Олег Жданов розповів, що війна на території України може тривати кілька місяців, проте цей тиждень стане для нашої держави переламним та вирішальним.

Він зазначив, що після провального бліцкригу путінські війська змінили тактику і вдалися до нелюдяних фашистських методів війни. Проте малоймовірно, що армія РФ може наростити наступальний потенціал.

– Чи буде в Путіна ще одна зміна воєнної тактики? Навряд чи. З огляду на значні втрати російських військ, для продовження наступу Путіну потрібно десь взяти 200-300 тис. солдатів, щоб ввести їх на територію України. Тільки так він зможе наростити наступальний потенціал. Але навряд чи він зможе зібрати таке оперативне угруповання військ, – сказав Жданов.

Українська армія дуже сильно вимотала противника, і найближчими днями стане зрозуміло, чи зможе ворог знайти резерви та посилити свої війська.

– Наступний тиждень буде вирішальним щодо того, на чию користь розвиватиметься війна. Україна сьогодні має всі шанси переломити ситуацію на свій бік та піти в контрнаступ. І тоді вже буде стояти питання про визволення всієї території. Сьогодні ми прийшли до тієї межі, коли або воля, або смерть, – сказав він.

Експерт додав, що доки Путін залишається при владі в Росії, про жодні поступки щодо України не може навіть йтися. А переговори зможуть вирішити лише частину гуманітарних питань.

Розв’язання воєнного конфлікту дипломатичним шляхом може статися лише за однієї умови – зміни російської влади.