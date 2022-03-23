Харьков – один из украинских городов, который больше всего пострадал от обстрелов российских войск. Захватчики ведут огонь по Северной Салтовке, центральной части города и другим районам, отметил мэр Игорь Терехов.

Городской глава Харькова призвал местных жителей скрываться от опасности в бомбоубежищах, подвальных помещениях и метрополитене.

— Я призываю людей находиться не в домах, а в специализированных помещениях – бомбоубежищах, подвальных помещениях, метрополитене, чтобы сохранить свою жизнь. Северная Салтовка очень страдает, район ХТЗ, центральная часть города тоже. Опасно во всех районах, – отметил Игорь Терехов.

По данным Харьковского городского совета, в метрополитене Харькова от обстрелов российских войск прячутся около 15 тыс. мирных жителей города.

Глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов убежден, что регион не сдастся вражеским войскам. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины держат под контролем перемещение российской армии в сторону Изюма.

По мнению Синегубова, захватчики пытаются сконцентрировать военные силы возле Изюма, потому что понимают, что проиграли битву за Харьков. Однако украинская армия не позволяет российским наемникам продвинуться в город.