Харків – одне з українських міст, яке найбільше постраждало від обстрілів російських військ. Загарбники ведуть вогонь по Північній Салтівці, центральній частині міста та інших районах, наголосив мер Ігор Терехов.

Міський глава Харкова закликав місцевих жителів ховатися від небезпеки у бомбосховищах, підвальних приміщеннях та метрополітені.

– Я закликаю людей перебувати не у будинках, а у спеціалізованих приміщеннях – бомбосховищах, підвальних приміщеннях, метрополітені, щоб зберегти своє життя. Північна Салтівка дуже страждає, район ХТЗ, центральна частина міста теж. Небезпечно у всіх районах, – зазначив Ігор Терехов.

За даними Харківської міської ради, у метрополітені Харкова від обстрілів російських військ ховаються близько 15 тис. мирних мешканців міста.

Очільник Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов переконаний, що регіон не здасться ворожим військам. Він наголосив, що Збройні сили України тримають під контролем переміщення російської армії у сторону Ізюма.

На думку Синєгубова, загарбники намагаються сконцентрувати військові сили біля Ізюму, тому що розуміють, що програли битву за Харків. Проте українська армія не дає можливості російським найманцям просунутися до міста.