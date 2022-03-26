Президент Украины Владимир Зеленский протроллил пропавшего главу российского Министерства обороны Сергея Шойгу в своем новом обращении к народу. Украинский лидер сделал ссылку к херсонскому селу Чернобаевка, рядом с которым ВСУ в десятый раз разбили врага.

— Наши героические Вооруженные силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России… Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку? – задался вопросом Зеленский.

Дело в том, что главный пиарщик российской армии, а по совместительству глава Минобороны РФ Шойгу не появляется на людях с 11 марта. И это в то время, когда его ведомство ведет войну.

24 марта Сергей Шойгу был показан на заседании совета безопасности РФ. Однако он там выглядел довольно странно. Одежда и фон на видео с Шойгу были такие же, что и на прошлом заседании. Более того, российские пропагандисты не давали ему слова. То есть кадры с главой Минобороны РФ показали без звука.