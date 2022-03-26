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Факты / Украина / Общество

Лично захотел посетить Чернобаевку? Зеленский троллит пропавшего Шойгу

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Лично захотел посетить Чернобаевку? Зеленский троллит пропавшего Шойгу

Президент Украины Владимир Зеленский протроллил пропавшего главу российского Министерства обороны Сергея Шойгу в своем новом обращении к народу. Украинский лидер сделал ссылку к херсонскому селу Чернобаевка, рядом с которым ВСУ в десятый раз разбили врага.

— Наши героические Вооруженные силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России… Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку? – задался вопросом Зеленский.

Дело в том, что главный пиарщик российской армии, а по совместительству глава Минобороны РФ Шойгу не появляется на людях с 11 марта. И это в то время, когда его ведомство ведет войну.

24 марта Сергей Шойгу был показан на заседании совета безопасности РФ. Однако он там выглядел довольно странно. Одежда и фон на видео с Шойгу были такие же, что и на прошлом заседании. Более того, российские пропагандисты не давали ему слова. То есть кадры с главой Минобороны РФ показали без звука.

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