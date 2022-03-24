В России активно сменяют военное руководство своих вооруженных сил, чтобы с новыми силами пойти в наступление на Украину.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, в силовых структурах РФ происходит “выяснение отношений” и обвинение друг друга в провале наступления на Украину.

Секретарь Данилов прокомментировал отсутствие в информационном пространстве российского министра обороны Сергея Шойгу.

– На сегодняшний день там не только Шойгу нет, там много генералов, которые уже не выходят на связь. У них уже много генералов, которых они сменили. Они думают, что с новыми силами смогут совершить наступление, но я могу сказать – им это не поможет, – отметил он.

По его словам, внутри России выясняют отношения разные уровни силовых структур.

– ФСБ тычет пальцами, что это военные недоработали, военные говорят, что это недоработали другие структуры, – констатировал Алексей Данилов.

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По его словам, сейчас российское руководство пытается привлечь Беларусь к вступлению в войну против Украины, в том числе посредством финансовых преференций в виде поставки нефти, газа, кредитов.

– Они пытаются любым способом привлечь вооруженные силы (Республики Беларусь. – Ред.) к этим вещам. Мы думаем, что у белорусского народа хватит понимания, что не нужно этого делать. Но если они придут на нашу территорию, то, как большинство рашистов, они будут отправляться в черных полиэтиленовых пакетах, — предупредил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что шансов при наступлении со стороны Волыни у ВС РФ пока нет. Более того, Алексей Данилов заявил, что северное направление успешно сдерживается Вооруженными силами Украины. Сейчас враг пытается перегруппироваться, чтобы попытаться возобновить наступательные действия.

Ранее, 23 марта, МИД Беларуси объявило о закрытии генконсульства Украины в Бресте и высылке украинских дипломатов с территории республики. В МИД Украины назвали этот шаг недружественным и пообещали дать соответствующую оценку.

В последние недели наблюдается активное перемещение ВС России и Беларуси военной техники на границах Украины с белорусской стороны. В частности, украинская разведка сообщает, что Кремль пытается склонить белорусское военное руководство принять участие в войне против Украины.