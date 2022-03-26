Март, 25 в 23:32

Осветительные ракеты – это так называемые снаряды, предназначенные для освещения местности на короткое время и подачи визуальных сигналов с помощью специальных пистолетов или других спусковых механизмов.

Обычно их применяют для подачи сигнала бедствия, освещения мест и обозначения своего местопребывания (в туристических походах, на охоте, плавании, поисковым командам в аварийных обстоятельствах).

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Осветительные снаряды особенно эффективны ночью. Такие сигнальные ракеты бывают красного, зеленого, синего, желтого и белого цвета – два последних используют чаще всего для походов в горы, потому что они имеют большую дальность видимости.

Время горения звезды может колебаться от 5 до 50 секунд, а высота подъема сигнальной звезды — чаще всего от 60 до 90 м. Во время хорошей погоды днем ​​ее можно заметить на расстоянии до 2 км, а ночью — до 5 км и более.

Специалисты не советуют использовать осветительные снаряды в плохую погоду (например, во время усиления ветра и бури). Если все же нужно запустить осветительные ракеты, тогда следует учитывать направление ветра.