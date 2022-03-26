Освітлювальні ракети – це так звані снаряди, призначені для освітлення місцевості на короткий час та подання візуальних сигналів за допомогою спеціальних пістолетів чи інших спускових механізмів.

Зазвичай їх застосовують для подання сигналу лиха, освітлення місць та позначення свого місцеперебування (у туристичних походах, на полюванні, у плаванні, пошуковим командам в аварійних обставинах).

Освітлювальні снаряди особливо ефективні вночі. Такі сигнальні ракети бувають червоного, зеленого, синього, жовтого та білого кольорів – два останні використовують найчастіше для походів у гори, тому що вони мають більшу дальність видимості.

Час горіння зірки може коливатися від 5 до 50 секунд, а висота підіймання сигнальної зірки – найчастіше від 60 до 90 м. За гарної погоди вдень її можна помітити на відстані до 2 км, а вночі – до 5 км та більше.

Фахівці не радять використовувати освітлювальні снаряди під час поганої погоди (наприклад, посилення вітру та буря). Якщо все ж потрібно запустити освітлювальні ракети, тоді варто враховувати напрямок вітру.