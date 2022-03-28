Российские захватчики массово депортируют граждан Украины с оккупированных территорий. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

— Министерство обороны оккупанта рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тыс. граждан Украины, Молдовы и РФ. Основаниями для перемещения россияне называют обращения посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона, – отметила она.

За прошедшие сутки с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей вывезли более 19,6 тыс. мирных жителей, в том числе 3 300 детей.

Из Украины российскими военными уже вывезено почти 440 тыс. мирных жителей, из них более 91 тыс. – дети. В частности, из Мариуполя российской армией вывезено более 98 тыс. человек.

В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда:

Посольство Украины в Эстонской Республике

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

електронная пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Латвийской Республике

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Беларусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Грузии

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Азербайджанской Республике

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Казахстан

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Финляндия

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Китайской Народной Республике

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Армения

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Литовской Республике

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Республике Польша

тел.: +48 698 608 837

электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua

Посольство Украины в Турецкой Республике

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Эти дипломатические учреждения Украины оказывают необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.

Источник: Людмила Денисова