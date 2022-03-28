Российские захватчики массово депортируют граждан Украины с оккупированных территорий. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
— Министерство обороны оккупанта рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тыс. граждан Украины, Молдовы и РФ. Основаниями для перемещения россияне называют обращения посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона, – отметила она.
За прошедшие сутки с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей вывезли более 19,6 тыс. мирных жителей, в том числе 3 300 детей.
Из Украины российскими военными уже вывезено почти 440 тыс. мирных жителей, из них более 91 тыс. – дети. В частности, из Мариуполя российской армией вывезено более 98 тыс. человек.
В связи с массовым принудительным вывозом российскими военными граждан Украины на территорию России, рекомендуем соотечественникам, которые стали жертвами таких незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, сообщить свои данные ближайшему посольству Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда:
- Посольство Украины в Эстонской Республике
тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477
електронная пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Латвийской Республике
тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956
электронная почта: emb_lv@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Республике Беларусь
тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59
электронная почта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Грузии
тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88
электронная почта: emb_ge@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Азербайджанской Республике
тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05
электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Республике Казахстан
тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610
электронная почта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Республике Финляндия
тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200
электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Китайской Народной Республике
тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647
электронная почта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Республике Армения
тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273
электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Литовской Республике
тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194
электронная почта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Республике Польша
тел.: +48 698 608 837
электронная почта: consul_pl@mfa.gov.ua
- Посольство Украины в Турецкой Республике
тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58
электронная почта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua
Эти дипломатические учреждения Украины оказывают необходимую консультативную и консульскую помощь вышеупомянутой категории граждан для обеспечения их возвращения в Украину.
Источник: Людмила Денисова