Центральный защитник сборной Украины по футболу и французского ПСЖ Илья Забарный уже этим летом может сменить клуб.

О возможном переезде украинца на Энфилд говорят еще с начала лета. Теперь же появились некоторые условия.

Забарный может перейти в Ливерпуль

По информации источников, Ливерпуль продолжает рассматривать возможность аренды Ильи Забарного с правом выкупа.

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Украинец якобы готов к такому переходу.

Несколько недель назад спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз прибыл в Париж, чтобы обсудить потенциальные сделки по Забарному и Брэдли Барколу.

Недавно журналист Алекс Крук сообщал, что Забарного предлагали Ливерпулю и Челси. В эфире talkSPORT Крук отметил, что Забарный ранее играл под руководством Андони Ираолы в Борнмуте.

Забарный выступал в АПЛ в 2023–2025 годах. В Борнмуте украинец сыграл 86 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

Большую часть своей карьеры в составе вишен Забарный провел под руководством испанца Ираолы. Именно он летом возглавил Ливерпуль, сменив на этом посту голландца Арне Слота.

Источник: The Kop Correspondent

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