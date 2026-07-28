Известны новые детали возможного перехода Забарного в Ливерпуль
- Ливерпуль рассматривает возможность аренды Ильи Забарного у ПСЖ с правом последующего выкупа.
- По данным СМИ, украинский защитник готов к возможному переходу на Энфилд.
Центральный защитник сборной Украины по футболу и французского ПСЖ Илья Забарный уже этим летом может сменить клуб.
О возможном переезде украинца на Энфилд говорят еще с начала лета. Теперь же появились некоторые условия.
Забарный может перейти в Ливерпуль
По информации источников, Ливерпуль продолжает рассматривать возможность аренды Ильи Забарного с правом выкупа.
Украинец якобы готов к такому переходу.
Несколько недель назад спортивный директор мерсисайдцев Ричард Хьюз прибыл в Париж, чтобы обсудить потенциальные сделки по Забарному и Брэдли Барколу.
Недавно журналист Алекс Крук сообщал, что Забарного предлагали Ливерпулю и Челси. В эфире talkSPORT Крук отметил, что Забарный ранее играл под руководством Андони Ираолы в Борнмуте.
Забарный выступал в АПЛ в 2023–2025 годах. В Борнмуте украинец сыграл 86 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
Большую часть своей карьеры в составе вишен Забарный провел под руководством испанца Ираолы. Именно он летом возглавил Ливерпуль, сменив на этом посту голландца Арне Слота.
Источник: The Kop Correspondent