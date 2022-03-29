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Факты / Украина / Общество

Украина не откажется от суверенитета и людей: Кулеба о переговорах в Стамбуле

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о завтрашних переговорах между Украиной и РФ.

По его словам, программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности о завершении вражеских обстрелов в Украине.

Министр отметил, что на предварительных раундах переговоров между Украиной и Россией ни по одному пункту стороны не достигли полной договоренности.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей, убежден Дмитрий Кулеба. Украина будет настаивать на сохранении жизней мирных жителей и территории нашего государства.

Глава МИД добавил, что если Россия снова будет говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, стороны разъедутся и не достигнут никаких договоренностей.

Кулеба посоветовал членам украинской делегации ничего не пить, не есть и не касаться поверхностей во время переговоров. По состоянию на сегодняшний день стороны не договорились ни об одном из принципиальных пунктов Украины.

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Фото: Правительственный портал

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