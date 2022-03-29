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Факти / Україна / Суспільство

Україна не відмовиться від суверенітету та людей: Кулеба про переговори у Стамбулі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

У вівторок, 29 березня, відбудуться переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу розповів про завтрашні переговори між Україною та РФ.

За його словами, програма-мінімум – розв’язання гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про завершення ворожих обстрілів в Україні.

Міністр зазначив, що на попередніх раундах переговорів між Україною та Росією за жодним пунктом сторони не досягли повної домовленості.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей, переконаний Дмитро Кулеба. Україна наполягатиме на збереженні життів мирних жителів та території нашої держави.

Очільник МЗС додав, що якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, сторони роз’їдуться та не досягнуть жодних домовленостей.

Кулеба порадив членам української делегації нічого не пити, не їсти та не торкатися поверхонь під час переговорів. Станом на сьогодні сторони не домовилися щодо жодного з принципових для України пунктів.

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Фото: Урядовий портал

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