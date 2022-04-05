Пропавшие девушки, репрессии и сахар по 100 грн/кг: как живет оккупированный Херсон

— Мам, ну может пора, давай заберем тебя. Волонтеры смогут увезти?

— Доченька, ну перестань, у нас здесь все спокойно.

Вероятно, такой ответ слышали десятки сыновей и дочерей, у которых родители остались в Херсоне. На первый взгляд, город производит впечатление, будто там мирные жители и оккупанты смогли договориться. Но только на первый взгляд. От новостей, которые появляются время от времени из оккупации, становится действительно жутко.

Репрессии в Херсоне

— Я видела это из собственных окон, – рассказывает Елена (63 года). Ее имя, как и имена всех херсонцев, которые помогали в создании этого материала, изменено из соображений безопасности. – Они выносили из соседнего дома все: и мебель, и технику с выдранными шнурами, просто с корнем. Наверное, много там ценного было. Грузили в бус. А кто там живет, я знаю. Это “сбушник” из того здания, которое разбомбили из танков. Сам он скрылся. Может, убежал, а может, забрали.

За время оккупации в городе проходят тихие зачистки. Они начинались с проверок домов, где жили воины и ветераны АТО, сотрудники СБУ и полицейские. На блокпостах оккупанты и сейчас заставляют раздеваться мужчин, проверяя их на наличие патриотических татуировок. Репрессии ведутся и против местных блогеров-активистов. Самая громкая история случилась недавно с Константином Рыженко. Он исчез и несколько суток не выходил на связь. Как оказалось, парня похищали. Сейчас он скрывается.

Украинское телевидение в городе давно не работает. Орки подключили русскую пропаганду. Однако смотреть украинские каналы все же можно с помощью нескольких провайдеров. Вероятно, “нажали” и на представителей местных Telegram-каналов, потому что их активность уменьшилась до нескольких скромных новостей в день.

По городу ходят слухи и о пропавших девушках. Нам подтвердили это местные жители. Однако конкретных имен и историй нет. Но молодым девушкам настоятельно рекомендуют не выходить самим даже днем.

Обычная жизнь в городе

После первого “шока” оккупации город ожил с запуском общественного транспорта: как троллейбусов, так и привычных маршруток. Они, правда, подорожали с 8 до 10 гривен. И пока ходят только до 15.00.

Ездят и автобусы до ближайших сел. В пригород Олешки можно добраться через Антоновский мост, пройдя несколько блокпостов, где есть вероятность проверки документов и телефонов. Из последних лучше заблаговременно удалить провоцирующую информацию и переписку.

С начала оккупации в городе проблема с наличными деньгами. К банкоматам обычно очереди.

Магазины и супермаркеты работают, но найти нужный товар становится все труднее. Полки чаще всего пусты.

— Ситуация сложная, – рассказывает Александр (36 лет). – Допустим, в АТБ подвезли товар. Тот, кто быстрее зайдет, скупает в три раза больше. Потом будет продавать на рынке в два, а то и в три раза дороже. И это несправедливо, потому что привезли на всех.

Херсонцев спасает то, что регион всегда был аграрным. Так что овощей хватает. Сейчас на рынке цена на них выросла, но не критично. Появилась и первая зелень. То, что должно было поехать в столицу и разъехаться по стране, пока кормит свой регион.

Из того, что подорожало больше всего, – сахар. Он взлетел с 30 до 100 грн. Подсолнечное масло в такую же цену.

Свинина и сало со 150 грн выросли в стоимости до 250, говядина – до 300. Сейчас мясо можно купить только на местных базарах у фермеров. Они просто рубят туши на огромные куски.

— У нас есть подозрение, что орки подвозят товары из Крыма, а здесь их переупаковывают и продают, – рассказывает Александр. – Это касается сыпучих, сахара тоже. А еще у нас откуда-то появляются бананы. И они не из местных складов, потому что были бы черными. А эти с виду свежие как обычно.

С чем в Херсоне критическая ситуация?

Самый первый и самый большой дефицит в городе – лекарства. Кончились препараты для химиотерапии, лекарства от давления, инсулин и гормональные препараты. В первое время люди спасались, используя даже просроченные пилюли, сейчас и их не найти.

Их пытаются завозить волонтеры. Но это меньше 10% потребности города.

— Знаю, что ребята-волонтеры с машиной полной лекарств буквально вчера ехали с николаевского направления. Авто остановили россияне и забрали не только лекарства, но и машину, не бус какой-то, а обычную “легковушку”. И нигде об этом не слышно. Я знаю, потому что это мои друзья, – рассказывает Валентин (42 года).

Волонтеры работают и с подвозом продуктов для наиболее уязвимых слоев населения. Из-за повышения цен некоторым просто не хватает денег на еду.

Обостряет ситуацию и то, что в городе нет работы. Большой торговый центр Фабрика сожгли оккупанты, торговый центр Адмирал ограбили. А ЦУМ просто закрылся, поскольку находится возле горсовета, и есть вероятность, что туда могут заглянуть люди с автоматами. Были разграблены и несколько крупных сетей бытовой техники, разгромлены кофейни и рестораны. Все они давали городу рабочие места и возможность заработать.

В воскресенье в Херсоне традиционно – митинг в поддержку Украины. На настроения людей не влияет даже российская пропаганда. Мы пообщались с мужчиной, в которого на одном из последних митингов попала свето-шумовая граната. Он отделался легкими ожогами, но откровенно признался – намерен продолжать ходить на собрания и выражать свою позицию.

— Это только небольшое ранение. Через неделю пройдет. Я хочу жить в своем городе спокойно, как это было до оккупации. Это не повод останавливаться и опускать руки.