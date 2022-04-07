Задача – восстановить Чернигов в кратчайшие сроки — Кирилл Тимошенко

В Чернигове и Сумской области, где шли самые ожесточенные бои, наводят порядок на дорогах, восстанавливают электро- и водоснабжение. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, Чернигов, который с первых дней войны стал целью российской авиации и артиллерии, разрушен на 70%.

— Чрезвычайно важная задача — восстановить его в кратчайшие сроки, — сказал Тимошенко и отметил, что в городе уже работают коммунальные службы, которые наводят порядок на дорогах, возобновляют сети поставок электроэнергии и вывозят мусор.

Также начинают восстановление в городах Сумщины, где шли самые ожесточенные бои – Тростянце и Охтырке, селе Боромля. У 12 000 жителей Тростянца в домах уже есть свет, а в Боромле – восстановлено водоснабжение почти всех жителей населенного пункта.

Во всех населенных пунктах сейчас идет разминирование территории, а возле разрушенного моста в селе Климентово уже обустраиваются подъезды к понтону.

Тимошенко сообщил, что недавно было получено 29 комплексов ЗОЗ Starlink, благодаря чему на Сумщине возобновлено дистанционное обучение.

Сумская область снова на связи! И главное: аграрии Сумской области начали посевную кампанию, — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что согласно обещанию главы государства Владимира Зеленского, Украина возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Для этого уже можно подавать заявление в приложении Дія.