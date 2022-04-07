Завдання – відновити Чернігів у найкоротший термін – Кирило Тимошенко

У Чернігові та на Сумщині, де точилися найзапекліші бої, наводять лад на дорогах, відновлюють електро- та водопостачання. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, Чернігів, який із перших днів війни став ціллю для російської авіації та артилерії, зруйновано на 70%.

– Надзвичайно важливе завдання – відновити його у найкоротший термін, – сказав Тимошенко та зазначив, що у місті вже працюють комунальні служби, які наводять лад на дорогах, відновлюють мережі постачання електроенергії та вивозять сміття.

Також починають відновлення у містах Сумщини, де точились найзапекліші бої, – Тростянці та Охтирці, селі Боромля. У 12 000 жителів Тростянця в будинках вже є світло, а в Боромлі – відновлено водопостачання майже всіх мешканців населеного пункту.

В усіх населених пунктах наразі триває розмінування території, а біля зруйнованого моста в селі Климентове вже облаштовуються під’їзди до понтона.

Тимошенко повідомив, що нещодавно було отримано 29 комплексів ЗОЗ Starlink завдяки чому на Сумщині відновлено дистанційне навчання.

Сумська область знову на зв’язку! І головне: аграрії Сумщини розпочали посівну кампанію, – наголосив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що відповідно до обіцянки глави держави Володимира Зеленського, Україна відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Для цього вже можна подавати заяву в застосунку Дія.