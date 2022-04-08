В Харькове российские войска снова обстреляли из артиллерии жилые районы города, в результате чего есть пострадавшие мирные жители. В Барвинковом захватчики повредили местную железную дорогу, а на Изюмском направлении продолжаются бои.

По состоянию на утро 8 апреля, продолжаются постоянные минометные обстрелы и позиционные бои в Кременной, Попасной, Рубежном. Враг сосредоточился на Лисичанске, где загорелись еще два дома. На территории области произошло 24 пожара в результате обстрелов, один человек погиб.

В Донецкой области российские войска обостряют ситуацию, поджимая в районах Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Торецкого и Очеретиного. Захватчики нанесли удары с вертолета по Угледару, Славянску ракетой ХА55, в результате чего повреждено более 10 домов.

Враги заблокировали три эвакуационных поезда. Движение было разблокировано только ближе к полуночи. Сейчас поезда двигаются по маршруту во Львов и Хмельницкий. В результате обстрелов есть трое раненых мирных жителей.

В Мариуполе продолжается блокада, гуманитарная катастрофа, зачистки, уличные позиционные бои. Украинские защитники города сражаются, оттягивая на себя значительные силы противника.

В результате ракетного удара с моря по Одесской области поражены объекты инфраструктуры. Подробности уточняются.

В Баштанском районе под Николаевом продолжались обстрелы российских войск – все детали выясняются. На других территориях Николаевской области ночь была относительно спокойной.

В Херсонской области были слышны взрывы – официальной информации о последствиях сейчас нет. В целом ситуация в регионе становится более критичной: наблюдается гуманитарная катастрофа во многих селах, отсутствие снабжения водой и светом, а самое главное — лекарствами.