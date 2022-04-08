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Факти / Україна / Суспільство

Обстріли у Харкові, заблоковані евакуаційні потяги та ворожі авіаудари: ситуація в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Обстріли у Харкові, заблоковані евакуаційні потяги та ворожі авіаудари: ситуація в Україні

У Харкові російські війська знову обстріляли з артилерії житлові райони міста, внаслідок чого є постраждалі мирні жителі. У Барвінковому загарбники пошкодили місцеву залізницю, а на Ізюмському напрямку тривають бої.

Станом на ранок 8 квітня, тривають постійні мінометні обстріли та позиційні бої у Кремінній, Попасній, Рубіжному. Ворог зосередився на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі внаслідок обстрілів, одна людина загинула.

У Донецькій області російські війська загострюють ситуацію, підтискаючи в районах Вугледара, Мар’їнки, Авдіївки, Бахмута, Торецька та Очеретиного. Загарбники завдали ударів з гелікоптера по Вугледару, Слов’янську ракетою ХА55, внаслідок чого пошкоджено понад 10 будинків.

Вороги заблокували три евакуаційні потяги. Розблоковано рух лише ближче до півночі. Зараз потяги рухаються за маршрутом до Львова і Хмельницького. Внаслідок обстрілів є троє поранених мирних жителів.

У Маріуполі досі триває блокада, гуманітарна катастрофа, зачистки, вуличні позиційні бої. Українські захисники міста борються, відтягуючи на себе значні сили противника.

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Внаслідок ракетного удару з моря по Одеській області уражено об’єкти інфраструктури. Подробиці уточнюються.

У Баштанському районі під Миколаєвом тривали обстріли російських військ – всі деталі з’ясовуються. На інших територіях Миколаївської області ніч була відносно спокійною.

У Херсонській області було чутно вибухи – офіційної інформації щодо наслідків зараз немає. Загалом ситуація у регіоні стає критичнішою: спостерігається гуманітарна катастрофа у багатьох селах, відсутність постачання води та світла, а найголовніше — ліків.

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Фото: ДСНС

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