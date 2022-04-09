Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 45 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

Теперь еще проще: в Польше изменились правила бесплатного проезда для украинцев

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
потяги в Україні

Украинцам Польша упрощает правила бесплатного пользования поездами на территории страны. Теперь для получения проездного, вместо загранпаспорта, можно предъявить железнодорожный билет, полученный или приобретенный в Украине.

Что изменилось

— Отныне украинцы, которые не имеют заграничного паспорта или номера PESEL, но имеют билет на поезд от Укрзализныци, оформленный в Украине для проезда в Польшу, могут предоставлять его для оформления бесплатных проездных документов по территории Польши, — говорится в сообщении.

Для этого сохраните билет на поезд, который вы покупали в Украине (как электронный, так и приобретенный в кассе) для поездки в Польшу — он дает право на пользование железной дорогой по всей стране и не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются такими же.

Как пользоваться билетами

Возможность бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC получают украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля, и относятся к следующим группам:

  • дети до 18 лет;
  • женщины;
  • мужчины старше 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как проехать бесплатно

Как пояснили в УЗ, посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявления паспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность, а граждане, инвалидность которых видна невооруженным глазом, могут не предоставлять соответствующие документы, добавляют в УЗ.

Багаж и животных украинцы могут бесплатно.

Точно так же можно выехать из Польши в другие страны, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах).

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка