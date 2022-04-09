Украинцам Польша упрощает правила бесплатного пользования поездам и на территории страны. Теперь для получения проездного, вместо загранпаспорта, можно предъявить железнодорожный билет, полученный или приобретенный в Украине.

— Отныне украинцы, которые не имеют заграничного паспорта или номера PESEL, но имеют билет на поезд от Укрзализныци, оформленный в Украине для проезда в Польшу, могут предоставлять его для оформления бесплатных проездных документов по территории Польши, — говорится в сообщении.

Для этого сохраните билет на поезд, который вы покупали в Украине (как электронный, так и приобретенный в кассе) для поездки в Польшу — он дает право на пользование железной дорогой по всей стране и не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются такими же.

Как пользоваться билетами

Возможность бесплатно ездить в поездах 2-го класса TLK и IC получают украинцы, которые пересекли границу после 24 февраля, и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Как проехать бесплатно

Как пояснили в УЗ, посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявления паспорта гражданина Украины или проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу или уведомление о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Гражданам с инвалидностью также надо предъявить документы, подтверждающие их инвалидность, а граждане, инвалидность которых видна невооруженным глазом, могут не предоставлять соответствующие документы, добавляют в УЗ.

Багаж и животных украинцы могут бесплатно.

Точно так же можно выехать из Польши в другие страны, соблюдая те же правила (бесплатные билеты доступны в международных кассах).