Українцям Польща полегшує правила безкоштовного користування поїздами на території країни. Тепер для отримання проїзного документа замість закордонного паспорта можна пред’явити залізничний квиток, отриманий або придбаний в Україні.

Що змінилося

– Відтепер українці, які не мають закордонного паспорта чи номера PESEL, але мають квиток на поїзд від Укрзалізниці, оформлений в Україні для проїзду до Польщі, можуть надавати його для оформлення безкоштовних проїзних документів територією Польщі, – йдеться у повідомленні.

Для цього збережіть квиток на поїзд, який ви купували в Україні (як електронний, так і придбаний у касі) для поїздки до Польщі – він дає право на користування залізницею по всій країні та не лише у день перетину кордону, а й надалі.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються такими самими.

Як користуватися квитками

Можливість безкоштовно їздити поїздами 2-го класу TLK та IC отримують українці, які перетнули кордон після 24 лютого, і відносяться до наступних груп:

діти віком до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

Як проїхати безкоштовно

Як пояснили в УЗ, посадка в поїзди здійснюється за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, що видаються при пред’явленні паспорта громадянина України або проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номера PESEL разом з будь-яким іншим документом, що засвідчує особу.

Громадянам з інвалідністю також треба пред’явити документи, що підтверджують їхню інвалідність, а громадяни, інвалідність яких видна неозброєним оком, можуть не надавати відповідні документи, додають до УЗ.

Багаж та тварин українці можуть безкоштовно.

Так само можна виїхати з Польщі до інших країн, дотримуючись тих самих правил (безкоштовні квитки доступні в міжнародних касах).