В воскресенье, 10 апреля, благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 2 824 человека. О результатах сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них:

213 – мариупольцы;

2409 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

— Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям, – сообщила Верещук.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека.