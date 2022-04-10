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Факты / Украина / Общество

Оккупанты удерживают колонну автобусов, которая выехала из Запорожья — Верещук

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
евакуаційні автобуси

В воскресенье, 10 апреля, благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 2 824 человека. О результатах сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них:

  • 213 – мариупольцы;
  • 2409 – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

— Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям, – сообщила Верещук.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека.

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