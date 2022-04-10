У неділю, 10 квітня, завдяки гуманітарним коридорам вдалося евакуювати 2 824 людини. Про результати повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 2 622 людини. З них:

213 – маріупольці;

2 409 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

– Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей, – повідомила Верещук.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна, що на Луганщині, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати 202 людини.