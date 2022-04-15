Несмотря на воздушные тревоги, жизнь в Кременчуге Полтавской области относительно спокойная. И сюда приезжают переселенцы из горячих точек Украины.

Надолго ли, передохнуть ли перед тем, как ехать дальше, неважно, все они нуждаются в помощи, внимании, питании, лечении.

Куда обращаться переселенцам

В городе есть несколько пунктов, которые занимаются переселенцами:

Центр Временного размещения Кременчуга (ул. Маяковского, 7). Центр работает круглосуточно, связаться с ним можно по номеру (093) 318-14-03.

Здесь есть 150 мест для ночлега, а волонтеры центра ищут жилье в городе желающим остаться.

Чат Кременчуг Помощь — https://t.me/dopomoga_kremen

Сайт городского совета г. Кременчуга — https://kremen.gov.ua/

Горячая линия Гуманитарный Кременчуг 0-800-33-22-21 (звонки по Украине бесплатные). По этому номеру помогут найти жилье, помогут решить вопросы образования, социальной защиты, медицинской помощи. Здесь же можно заказать гуманитарную помощь: продуктовые наборы, средства гигиены, моющие средства.

Внутренне перемещенные лица могут также по всем вопросам обращаться по телефону +38(0536)74-37-87.

Юридическая помощь

В городе можно получить бесплатную юридическую помощь по адресу ул. Троицкая, 89-я в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Телефон: +38-067-772-33-22.

Сначала лучше связаться в Viber и Telegram.

Медобслуживание

Все остающиеся в городе будут обеспечены медицинской помощью. Для этого необходимо перезаключить декларацию (при наличии паспорта, идентификационного кода, мобильного телефона) по адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №1 , ул. Ивана Мазепы, 26, тел. (067) 540-81-44, (067) 540-82-45, (053) 675-84-06, (053) 675-84-05.

, ул. Ивана Мазепы, 26, тел. Центр первичной медико-санитарной №2, ул. Моногарова, 9, тел. (067) 541-41-86, (067) 215-99-07.

ул. Моногарова, 9, тел. Центр первичной медико-санитарной №3 , ул. Павлова, 2, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.

, ул. Павлова, 2, тел. Квартал 278, д. 13-б, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38 .

тел. . Пр-т Леси Украинки, 80, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.

Психологическая помощь

Коллектив педагогического колледжа им. Макаренко открыл бесплатный центр для взрослых и детей Возвращение к жизни. Занятия для переселенцев, переживших ужас войны, проводятся ежедневно. Каждый день с ними работают профессионалы. Благодаря таким занятиям, дети забывают о боли, и на их лицах расцветают улыбки.

Источник: Кременчуг. online