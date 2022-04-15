Несмотря на воздушные тревоги, жизнь в Кременчуге Полтавской области относительно спокойная. И сюда приезжают переселенцы из горячих точек Украины.
Надолго ли, передохнуть ли перед тем, как ехать дальше, неважно, все они нуждаются в помощи, внимании, питании, лечении.
Куда обращаться переселенцам
В городе есть несколько пунктов, которые занимаются переселенцами:
Центр Временного размещения Кременчуга (ул. Маяковского, 7). Центр работает круглосуточно, связаться с ним можно по номеру (093) 318-14-03.
Здесь есть 150 мест для ночлега, а волонтеры центра ищут жилье в городе желающим остаться.
Чат Кременчуг Помощь — https://t.me/dopomoga_kremen
Сайт городского совета г. Кременчуга — https://kremen.gov.ua/
Горячая линия Гуманитарный Кременчуг 0-800-33-22-21 (звонки по Украине бесплатные). По этому номеру помогут найти жилье, помогут решить вопросы образования, социальной защиты, медицинской помощи. Здесь же можно заказать гуманитарную помощь: продуктовые наборы, средства гигиены, моющие средства.
Внутренне перемещенные лица могут также по всем вопросам обращаться по телефону +38(0536)74-37-87.
Юридическая помощь
В городе можно получить бесплатную юридическую помощь по адресу ул. Троицкая, 89-я в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Телефон: +38-067-772-33-22.
Сначала лучше связаться в Viber и Telegram.
Медобслуживание
Все остающиеся в городе будут обеспечены медицинской помощью. Для этого необходимо перезаключить декларацию (при наличии паспорта, идентификационного кода, мобильного телефона) по адресам:
- Центр первичной медико-санитарной помощи №1, ул. Ивана Мазепы, 26, тел. (067) 540-81-44, (067) 540-82-45, (053) 675-84-06, (053) 675-84-05.
- Центр первичной медико-санитарной №2, ул. Моногарова, 9, тел. (067) 541-41-86, (067) 215-99-07.
- Центр первичной медико-санитарной №3, ул. Павлова, 2, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.
- Квартал 278, д. 13-б, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.
- Пр-т Леси Украинки, 80, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.
Психологическая помощь
Коллектив педагогического колледжа им. Макаренко открыл бесплатный центр для взрослых и детей Возвращение к жизни. Занятия для переселенцев, переживших ужас войны, проводятся ежедневно. Каждый день с ними работают профессионалы. Благодаря таким занятиям, дети забывают о боли, и на их лицах расцветают улыбки.
Источник: Кременчуг. online