Незважаючи на повітряні тривоги, життя у Кременчуці Полтавської області відносно спокійне. І сюди приїжджають переселенці з гарячих точок України.

Надовго чи тільки перепочити перед тим як їхати далі, неважливо, всі вони потребують допомоги, уваги, харчування, лікування.

Куди звертатися переселенцям

В місті є кілька пунктів, що опікуються переселенцями:

Центр Тимчасового розміщення Кременчук (вул. Маяковського, 7). Центр працює цілодобово, зв’язатися з ним можна за номером (093) 318-14-03.

Тут є 150 місць для ночівлі, а волонтери центру шукають житло в місті тим, хто бажає залишитись.

Чат Кременчук Допомога – https://t.me/dopomoga_kremen

Сайт міської ради м. Кременчука – https://kremen.gov.ua/

Гаряча лінія Гуманітарний Кременчук 0-800-33-22-21. За цим номером допоможуть знайти житло, допоможуть вирішити питання освіти, соціального захисту, медичної допомоги.

Внутрішньо переміщені особи можуть також з усіх питань звертаится за телефоном +38(0536)74-37-87.

Юридична допомога

У місті можна отримати безкоштовну юридичну допомогу за адресою, вул. Троїцька, 89-а в робочі дні з 10.00 и до 16.00. Телефон: +38-067-772-33-22.

Спочатку краще зв’язатися у Viber и Telegram.

Медобслуговування

Всі, хто залишається в місті, будуть забезпечені медичною допомогою. Для цього потрібно перезаключити декларацію (при наявності паспорта, ідентифікаційного коду, мобільного телефону) за адресами:

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, вул. Івана Мазепи, 26, тел. (067) 540-81-44, (067) 540-82-45, (053) 675-84-06, (053) 675-84-05 .

. Центр первинної медико-санітарної №2, вул. Манагарова, 9, тел. (067) 541-41-86, (067) 215-99-07 .

. Центр первинної медико-санітарної №3, вул. Павлова, 2, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38 .

. Квартал 278, д. 13-б, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38 .

. Пр-т Лесі Українки, 80, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.

Психологічна допомога

Колектив педагогічного коледжу ім. Макаренка відкрив безкоштовний центр для дорослих і дітей Повернення до життя. Заняття для переселенців, що пережили жахіття війни, проводяться щодня. Кожного дня з ними працюють професіонали. Завдяки таким заняттям, діти забувають про біль, і на їхніх обличчях розквітають посмішки.

Джерело: Кременчуг. online