Незважаючи на повітряні тривоги, життя у Кременчуці Полтавської області відносно спокійне. І сюди приїжджають переселенці з гарячих точок України.
Надовго чи тільки перепочити перед тим як їхати далі, неважливо, всі вони потребують допомоги, уваги, харчування, лікування.
Куди звертатися переселенцям
В місті є кілька пунктів, що опікуються переселенцями:
Центр Тимчасового розміщення Кременчук (вул. Маяковського, 7). Центр працює цілодобово, зв’язатися з ним можна за номером (093) 318-14-03.
Тут є 150 місць для ночівлі, а волонтери центру шукають житло в місті тим, хто бажає залишитись.
Чат Кременчук Допомога – https://t.me/dopomoga_kremen
Сайт міської ради м. Кременчука – https://kremen.gov.ua/
Гаряча лінія Гуманітарний Кременчук 0-800-33-22-21. За цим номером допоможуть знайти житло, допоможуть вирішити питання освіти, соціального захисту, медичної допомоги.
Внутрішньо переміщені особи можуть також з усіх питань звертаится за телефоном +38(0536)74-37-87.
Юридична допомога
У місті можна отримати безкоштовну юридичну допомогу за адресою, вул. Троїцька, 89-а в робочі дні з 10.00 и до 16.00. Телефон: +38-067-772-33-22.
Спочатку краще зв’язатися у Viber и Telegram.
Медобслуговування
Всі, хто залишається в місті, будуть забезпечені медичною допомогою. Для цього потрібно перезаключити декларацію (при наявності паспорта, ідентифікаційного коду, мобільного телефону) за адресами:
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №1, вул. Івана Мазепи, 26, тел. (067) 540-81-44, (067) 540-82-45, (053) 675-84-06, (053) 675-84-05.
- Центр первинної медико-санітарної №2, вул. Манагарова, 9, тел. (067) 541-41-86, (067) 215-99-07.
- Центр первинної медико-санітарної №3, вул. Павлова, 2, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.
- Квартал 278, д. 13-б, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.
- Пр-т Лесі Українки, 80, тел. (067) 888-25-38, (050) 888-25-38, (063) 888-25-38.
Психологічна допомога
Колектив педагогічного коледжу ім. Макаренка відкрив безкоштовний центр для дорослих і дітей Повернення до життя. Заняття для переселенців, що пережили жахіття війни, проводяться щодня. Кожного дня з ними працюють професіонали. Завдяки таким заняттям, діти забувають про біль, і на їхніх обличчях розквітають посмішки.
Джерело: Кременчуг. online