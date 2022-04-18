Россия возобновила наступление на Донбасс и пытается прорвать оборону украинских защитников.

Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

— В последние недели противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском, — отметил Залужный.

Он добавил, что наши войска усиливают оборону, в частности, противотанковыми и противовоздушными средствами.

— Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский “освободитель” остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях, — добавил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, несмотря на то, что враг имеет количественное преимущество, наши защитники благодаря своему мастерству удачно отражают атаки оккупантов.

— Несмотря на большие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери, — подчеркнул Валерий Залужный.

Также он рассказал о ситуации на южном направлении, которая остается контролируемой. Благодаря уничтожению крейсера Москва, значительно снизилась угроза с моря.

— Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. В связи с этим продолжается укрепление противодесантной обороны, в частности средства материально-технической помощи стран-партнеров. Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Идет героическая оборона города-героя Мариуполя, – рассказал Валерий Залужный.