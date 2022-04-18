Росія поновила наступ на Донбас і намагається прорвати оборону українських захисників.

Про це заявив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

– Упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському, – зазначив Залужний.

Він додав, що наші війська посилюють оборону, зокрема протитанковими та протиповітряними засобами.

– Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський “визволитель” гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, – додав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, попри те, що ворог має кількісну перевагу, наші захисники завдяки своїй майстерності вдало відбивають атаки окупантів.

– Попри більші сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат, – наголосив Валерій Залужний.

Також він розповів про ситуацію на південному напрямку, яка залишається контрольованою. Завдяки знищенню крейсера Москва, значно знизилася загроза з моря.

– Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, зокрема коштом матеріально-технічної допомоги країн-партнерів. Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя, – розповів Валерій Залужний.