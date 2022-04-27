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Факты / Украина / Общество

Мы перешли в принципиально новую фазу: Кулеба о переходе ВСУ на оружие НАТО

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Дмитро Кулеба

ВСУ переходят на оружие НАТО, хотя еще два месяца назад об этом речь даже не шла.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит, – сказал Кулеба.

Глава МИД поделился, что Владимир Зеленский убедил Джо Байдена в том, что пора это сделать.

— И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало, к нам поедет гораздо больше. Это исторический момент, — добавил Кулеба.

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