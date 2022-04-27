Мы перешли в принципиально новую фазу: Кулеба о переходе ВСУ на оружие НАТО

ВСУ переходят на оружие НАТО, хотя еще два месяца назад об этом речь даже не шла.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит, – сказал Кулеба.

Глава МИД поделился, что Владимир Зеленский убедил Джо Байдена в том, что пора это сделать.

— И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало, к нам поедет гораздо больше. Это исторический момент, — добавил Кулеба.