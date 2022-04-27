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Факти / Україна / Суспільство

Ми перейшли в принципово нову фазу: Кулеба про перехід ЗСУ на зброю НАТО

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Дмитро Кулеба

ЗСУ переходять на зброю НАТО, хоча ще два місяці тому про це навіть не йшлося.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається, – сказав Кулеба.

Очільник МЗС поділився, що Володимир Зеленський переконав Джо Байдена в тому, що настав час це зробити.

– І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент, – додав Кулеба.

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