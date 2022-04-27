Ми перейшли в принципово нову фазу: Кулеба про перехід ЗСУ на зброю НАТО

ЗСУ переходять на зброю НАТО, хоча ще два місяці тому про це навіть не йшлося.
Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
– Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається, – сказав Кулеба.
Очільник МЗС поділився, що Володимир Зеленський переконав Джо Байдена в тому, що настав час це зробити.
– І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент, – додав Кулеба.
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