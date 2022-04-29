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Факты / Украина / Общество

Международные эвакуационные поезда на 29 апреля: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Международные эвакуационные поезда на 29 апреля: направления и расписание рейсов

С начала полномасштабной войны в Украине “Укрзалізниця” ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется каждый день.

29 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

  • 08:30 715/716 Киев-Пас -11:27 Винница — 13:23 Хмельницкий — 15:02 Тернополь — Пшемысль (19:53)

Рейсы в Словакию

  • 11:35 8861 Чоп — Кошице (13:49)
  • 16:50 961 Чоп — Кошице (18:13)

Рейсы в Венгрию

  • 03:28 32519 Чоп — Захонь (02:46)
  • 05:30 32539 Чоп — Захонь (04:48)
  • 08:22 32529 Чоп — Захонь (07:40)
  • 10:25 32517 Чоп — Захонь (09:43)
  • 16:12 32513 Чоп — Захонь (15:30)
  • 20:25 32523 Чоп — Захонь (19:43)
  • 22:29 32511 Чоп — Захонь (21:43)

Рейсы в Австрию

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  • 14:07 749/750 Киев-Пас — 21:00 Львов — 03:28 Чоп — 08:40 Будапешт — Вена (11:21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 29 апреля 2022 года

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