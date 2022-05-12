Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 12 мая 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева:

22.47 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, которые 12 мая курсируют из Киева за границу:

08.30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14.07 749/750 Киев-Пас – Вена

19.13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 12 мая из Киева:

03.18 21/22 Киев-Пас – Львов

06.30 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

06.30 176/175Каменское-Пассажирская — Жмеринка

06.59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

07.20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

08.00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

12.11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12.17 885 Киев-Пасс — Ровно

14.20 45/46 Ужгород – Лозовая

14.25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

15.02 55/56 Фастов — Львов

15.17 867 Киев-Пас – Гречаны

17.00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17.12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино 1

17.42 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий

17.42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18.30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19.06 43/44 Славута 1 – Ивано-Франковск

19.48 95/96 Киев-Пас – Ворохта

20.05 29/30 Киев-Пас – Ужгород

20.12 49/50 Казатин – Трускавец

20.21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20.21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21.07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21.15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21.22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21.2876/75 Киев-Пасс – Кривой Рог

21.54 164/163 — Киев-Пасс — Харьков-Пасс

22.22 7/8 Киев-Пас – Тернополь22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

22.54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23.05 176/175 Днепр – Александрия

23.59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця