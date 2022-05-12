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Факты / Украина

Эвакуация из Киева: расписание поездов на 12 мая 2022 года

Олена Конюшок, SEO-спеціаліст
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 12 мая 2022 года

Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 12 мая 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева:

  • 22.47 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, которые 12 мая курсируют из Киева за границу:

  • 08.30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 14.07 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 19.13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 12 мая из Киева:

  • 03.18 21/22 Киев-Пас – Львов
  • 06.30 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий
  • 06.30 176/175Каменское-Пассажирская — Жмеринка
  • 06.59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
  • 07.20 786/785 Киев-Пасс – Шостка
  • 08.00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 12.11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 12.17 885 Киев-Пасс — Ровно
  • 14.20 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 14.25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
  • 15.02 55/56 Фастов — Львов
  • 15.17 867 Киев-Пас – Гречаны
  • 17.00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 17.12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино 1
  • 17.42 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий
  • 17.42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18.30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19.06 43/44 Славута 1 – Ивано-Франковск
  • 19.48 95/96 Киев-Пас – Ворохта
  • 20.05 29/30 Киев-Пас – Ужгород
  • 20.12 49/50 Казатин – Трускавец
  • 20.21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
  • 20.21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21.07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21.15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21.22 97/98 Киев-Пас – Ковель
  • 21.2876/75 Киев-Пасс – Кривой Рог
  • 21.54 164/163 — Киев-Пасс — Харьков-Пасс
  • 22.22 7/8 Киев-Пас – Тернополь22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 22.54 23/24 Ковель – Киев-Пасс
  • 23.05 176/175 Днепр – Александрия
  • 23.59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

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Фото: Укрзализныця

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Источник: Укрзализныця

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