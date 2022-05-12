Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 12 мая 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Киева:
- 22.47 46/45 Лозовая – Ужгород
График движения поездов, которые 12 мая курсируют из Киева за границу:
- 08.30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 14.07 749/750 Киев-Пас – Вена
- 19.13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
График движения платных поездов, курсирующих 12 мая из Киева:
- 03.18 21/22 Киев-Пас – Львов
- 06.30 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий
- 06.30 176/175Каменское-Пассажирская — Жмеринка
- 06.59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 07.20 786/785 Киев-Пасс – Шостка
- 08.00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 12.11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 12.17 885 Киев-Пасс — Ровно
- 14.20 45/46 Ужгород – Лозовая
- 14.25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
- 15.02 55/56 Фастов — Львов
- 15.17 867 Киев-Пас – Гречаны
- 17.00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль
- 17.12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино 1
- 17.42 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий
- 17.42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18.30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19.06 43/44 Славута 1 – Ивано-Франковск
- 19.48 95/96 Киев-Пас – Ворохта
- 20.05 29/30 Киев-Пас – Ужгород
- 20.12 49/50 Казатин – Трускавец
- 20.21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
- 20.21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21.07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21.15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 21.22 97/98 Киев-Пас – Ковель
- 21.2876/75 Киев-Пасс – Кривой Рог
- 21.54 164/163 — Киев-Пасс — Харьков-Пасс
- 22.22 7/8 Киев-Пас – Тернополь22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
- 22.54 23/24 Ковель – Киев-Пасс
- 23.05 176/175 Днепр – Александрия
- 23.59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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Фото: Укрзализныця