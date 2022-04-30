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Факты / Украина / Общество

Как работают отделения Укрпочты с 30 апреля до 10 мая

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Укрпошта_відділення Укрпошти

Несмотря на то, что график работы Укрпочты во время войны в Украине немного изменился, отправить посылку внутри страны или получить отправку можно в большинстве областей Украины.

График работы Укрпочты

  • 30 апреля и 7 мая – отделения работают по графику работы по субботам;
  • 1 и 8 мая – работают только дежурные отделения;
  • 2 и 9 мая – отделения работают по графику работы по понедельникам;
  • 3 – 6 мая – работа по обычному графику;
  • с 10 мая – работа по обычному графику.

По состоянию на 30 апреля, временно не принимают отправления в отделениях отдельных населенных пунктов Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Киевской, Харьковской областей и Крыма.

С 29 апреля Укрпочта открыла свои отделения в Буче и Бородянке. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский. Он добавил, что длятся переговоры по возобновлению работы отделений во временно оккупированных городах.

На маршруты, где это безопасно, выезжают передвижные отделения. Также стала доступна услуга переадресации отправок.

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Украинцы, которые вынуждены сменить место жительства, теперь бесплатно могут переадресовать почтовые отправления на ближайшие отделения.

Однако переадресация отправлений из неработающих сейчас отделений станет возможной только после урегулирования ситуации и открытия этих отделений.

Чтобы оформить переадресацию, нужно заполнить форму на сайте.

В форме нужно указать:

  • номер отправления,
  • ФИО получателя,
  • индекс отделения,
  • куда было адресовано отправление,
  • индекс отделения,
  • куда его нужно доставить.

До окончания боевых действий платить за хранение посылок не нужно. Все отправления Укрпочта принимает только в открытом виде.

Актуальный график работы ближайшего отделения Укрпочты можно проверить на сайте.

Какие еще услуги предоставляет Укрпочта:

Также Укрпочта принимает благотворительные взносы на нужды ВСУ – перевести средства без комиссии можно во всех работающих отделениях.

Реквизиты официального специального счета НБУ: UA84300001000000047330992708

Источник: Укрпочта

Фото: Укрпочта

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