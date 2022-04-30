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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ повністю контролюють ситуацію на кордоні з Придністров’ям – ОК Південь

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
військовий на блокпосту

Збройні сили України повністю контролюють ситуацію у прикордонних районах на півдні країни, зокрема кордон із “ПМР”. Про це повідомляє оперативне командування Південь на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Сили оборони ведуть бойові дії по зайнятому рубежу на Миколаївщині й Херсонщині. Противник, без успіхів у попередніх задумах, продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів підходів до власних позицій, полишених ним населених пунктів та позицій наших військ.

Українські захисники знищили черговий безпілотний Орлан-10, а також ворожу самохідну гаубицю Мста-С. Інші втрати окупантів уточнюються.

На тимчасово окупованих територіях незаконні адміністрації готуються до масштабних святкувань 9 травня. У Каховці навіть запланували провести парад.

— На Одещині з наближенням сумнозвісної дати 2 травня в рамках контрдиверсійної роботи правоохоронцями тільки за одну добу перевірено понад 40 тис. громадян та близько 30 тис. автомобілів з метою виявлення диверсантів, мародерів та інших зловмисників, а також попередження переміщення заборонених предметів, – йдеться у повідомленні.

У Чорному морі залишаються кораблі супротивника, що зберігає загрозу ракетних ударів по Україні. За даними Міноборони, у водних просторах регіону знаходяться три носії крилатих ракет Калібр. Їхній сумарний залп становить до 20 снарядів.

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Джерело: ОК Південь

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Фото: УНІАН

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